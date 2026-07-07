Un aereo di linea in volo sui cieli lombardi ha preso fuoco subito dopo il decollo, con i passeggeri che hanno riferito di aver visto le fiamme. L’incidente si è verificato pochi minuti dopo il lancio, causando panico tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’episodio ha interrotto la normale routine di un mattino di traffico aereo nella regione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa emergenza.

Un mattino di ordinaria amministrazione nei cieli lombardi si è trasformato in una manciata di minuti ad altissima tensione per i passeggeri di un volo di linea. Un aeromobile della compagnia Aeroitalia, decollato dallo scalo di Milano Malpensa e diretto a Salerno, è stato costretto a invertire bruscamente la rotta e a rientrare d’urgenza all’aeroporto di partenza a causa di una grave anomalia riscontrata pochissimi minuti dopo aver staccato le ruote dalla pista. L’allarme è scattato quando il velivolo si trovava ancora in fase di salita: alcuni passeggeri, guardando fuori dai finestrini, hanno notato con terrore delle evidenti fiammate sprigionarsi da uno dei propulsori dell’aereo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Italia, motore in fiamme subito dopo il decollo: “I passeggeri hanno visto il fuoco”

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Homem Morre Ao Ser Sugado Por turbina De Avião Em Plena Decolagem No EUA

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