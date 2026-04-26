Motore in fiamme passeggeri feriti | panico a bordo

Da thesocialpost.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il decollo di un aereo, si è verificato un incendio nel motore, causando il panico tra i passeggeri e alcuni feriti. Il rumore improvviso e la frenata repentina hanno creato confusione tra i presenti, che hanno vissuto momenti di grande tensione. Le operazioni di emergenza sono state immediatamente attivate, mentre i passeggeri coinvolti sono stati soccorsi sul posto.

Attimi di paura, concitati, in cui un normale decollo si è trasformato in una sequenza di emergenza. Il rumore improvviso, la frenata, poi la sensazione che qualcosa non stesse andando come previsto: pochi secondi bastano a far scattare il panico a bordo. I passeggeri si sono trovati improvvisamente in una situazione fuori protocollo, tra odore di bruciato, allerta e istruzioni rapide dell’equipaggio. Un volo intercontinentale si è fermato prima ancora di prendere il cielo. L’episodio è avvenuto all’aeroporto internazionale Indira Gandhi International Airport, a Nuova Delhi, dove un Airbus A330-300 della compagnia Swiss International Air Lines era in partenza per Zurigo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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