Italia brutalmente picchiato durante una rapina La figlia tredicenne abbraccia i criminali | Smettete

Durante la notte tra il 5 e il 6 luglio, tre uomini con il volto coperto sono entrati in un agriturismo a Alzano Lombardo, aggredendo il titolare davanti alla famiglia. Il proprietario è stato brutalmente picchiato durante la rapina. La figlia tredicenne ha cercato di fermare i criminali, abbracciando uno di loro e implorando di smettere. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma l’episodio ha lasciato segni profondi tra i presenti.

Una violenta rapina si è consumata nella notte tra il 5 e il 6 luglio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Tre uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione in un agriturismo, aggredendo il titolare davanti alla moglie e alle figlie. Durante il pestaggio, la figlia maggiore, di 13 anni, ha cercato di fermare uno dei rapinatori abbracciandolo e implorandolo di smettere, senza però riuscire a interrompere le violenze. Il bottino, composto da denaro contante e due orologi Rolex, è stato stimato in circa 50mila euro. L’irruzione nella notte. Secondo la ricostruzione, i malviventi sono entrati nell’abitazione intorno alle 2.30 passando da una finestra lasciata aperta a causa del caldo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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