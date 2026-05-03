La lite poi la furia | 42enne picchiato brutalmente con un casco e una bottiglia
Nella notte, i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti presso l’ospedale del Mare per un uomo di 42 anni con ferite alla testa. Secondo quanto riferito, la vittima sarebbe stata coinvolta in una lite che sarebbe poi degenerata in un'aggressione. La persona è stata colpita con un casco e una bottiglia durante un episodio di violenza. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per chiarire l’accaduto.
I carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti nella notte all’ospedale del Mare per un uomo di 42 anni ferito alla testa. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, presenta una ferita lacero-contusa ed è ancora in osservazione.Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo sarebbe stato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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