La lite poi la furia | 42enne picchiato brutalmente con un casco e una bottiglia

Nella notte, i carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti presso l’ospedale del Mare per un uomo di 42 anni con ferite alla testa. Secondo quanto riferito, la vittima sarebbe stata coinvolta in una lite che sarebbe poi degenerata in un'aggressione. La persona è stata colpita con un casco e una bottiglia durante un episodio di violenza. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per chiarire l’accaduto.