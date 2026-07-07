Isernia coppia di anziani salvata dalla figlia da un tentativo di truffa a Isernia l' epilogo della vicenda

Da virgilio.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Isernia, la Polizia di Stato ha deferito quattro persone dopo aver sventato un tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani, salvandoli dalla frode. Contestualmente, è stato evitato anche un furto in appartamento. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’identificazione dei sospetti coinvolti nelle operazioni. La figlia degli anziani ha contribuito a mettere in sicurezza i genitori, impedendo il raggiro.

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Quattro persone deferite all’Autorità Giudiziaria, questo il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Isernia, dove sono stati sventati una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani e un furto in appartamento. Gli interventi sono stati effettuati nei giorni scorsi nell’ambito di servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati predatori. I controlli a Isernia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e repressione dei reati sono state rafforzate a Isernia con particolare attenzione ai reati predatori e ai fenomeni legati alla movida. In questo contesto, una pattuglia della Squadra Mobile ha notato un’autovettura sospetta che si muoveva ad alta velocità tra le vie cittadine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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