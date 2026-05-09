Isernia | arrestato truffatore di anziani con carta d’identità manomessa
A Isernia è stato arrestato un uomo sospettato di aver truffato anziani utilizzando una carta d’identità manomessa. Le forze dell’ordine hanno individuato il soggetto durante un controllo e, dopo aver perquisito il veicolo, hanno trovato vari oggetti e documenti. Restano da chiarire le modalità con cui il truffatore ha manomesso il microchip della carta e cosa abbia trovato il conducente nel veicolo durante la perquisizione.
? Domande chiave Come ha fatto il truffatore a manomettere il microchip della carta?. Cosa ha trovato il conducente nel veicolo durante la perquisizione?. Chi ha permesso ai carabinieri di intercettare l'auto sulla statale?. Perché l'arresto coinvolge anche la procura di Napoli?.? In Breve Soggetto campano guidava senza patente sulla statale 85 dopo segnalazione cittadina.. Perquisizione del veicolo ha rivelato un coltello a serramanico tra le dotazioni.. Documento elettronico manomesso privo di microchip per eludere i controlli sistemici.. L'arresto coordina le disposizioni del tribunale di Napoli con la Procura di Isernia.. I carabinieri di Isernia hanno arrestato un uomo sulla statale 85 dopo una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa che riguardava un veicolo coinvolto in truffe ai danni di persone anziane.🔗 Leggi su Ameve.eu
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