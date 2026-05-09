Isernia | arrestato truffatore di anziani con carta d’identità manomessa

A Isernia è stato arrestato un uomo sospettato di aver truffato anziani utilizzando una carta d’identità manomessa. Le forze dell’ordine hanno individuato il soggetto durante un controllo e, dopo aver perquisito il veicolo, hanno trovato vari oggetti e documenti. Restano da chiarire le modalità con cui il truffatore ha manomesso il microchip della carta e cosa abbia trovato il conducente nel veicolo durante la perquisizione.

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