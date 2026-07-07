Gli Stati Uniti hanno emesso un ultimatum all’Iran dopo che sono stati segnalati lanci di missili nello Stretto di Hormuz, un’area chiave per il transito di circa il 20% del petrolio mondiale. L’incidente ha riacceso le tensioni tra i due paesi, mettendo a rischio i negoziati diplomatici in corso. L’area, strategica per il commercio globale, rimane al centro di una crescente instabilità che coinvolge più attori internazionali.

La guerra tra Stati Uniti e Iran torna a infiammare uno dei punti più strategici del pianeta. Lo Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per circa un quinto del petrolio mondiale, è nuovamente teatro di un attacco che rischia di far deragliare il delicato negoziato avviato tra Washington e Teheran. Secondo Axios, che cita un alto funzionario statunitense, nella notte tra domenica e lunedì il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha lanciato almeno due missili contro navi mercantili in transito nello stretto, segnando una nuova escalation proprio mentre le diplomazie tentano di porre fine al conflitto. L’attacco arriva in un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Iran, missili nello Stretto di Hormuz: Trump lancia l’ultimatum a Teheran

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Iran missile sticker mocks Netanyahu, Trump with Epstein

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