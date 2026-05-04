Trump lancia Project Freedom | Oggi libererò le navi da Hormuz Con Iran sta andando molto bene ma Teheran Interferenze Usa nello stretto atto di guerra
L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio di Project Freedom, un’operazione mirata a liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Ha dichiarato che le relazioni con l’Iran stanno procedendo bene e che oggi avrebbe liberato le navi coinvolte. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno accusato gli Stati Uniti di interferenze nello stretto, definendole un atto di guerra. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale sulla tensione tra i due paesi.
Il presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: “Un gesto umanitario” Roma, 4 maggio 2026 – Trump ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. “Si tratta di un gesto umanitario” afferma il presidente Usa. Secca la replica da Teheran: “Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco”, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Trump: «Project Freedom» per liberare Hormuz. Iran: qualsiasi ingerenza Usa nello Stretto viola tregua - facebook.com facebook
MEDIO ORIENTE | Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. La replica di Teheran: "Qualsiasi interferenza Usa a Hormuz sarà considerata violazione del cessate il fuoco". #ANSA x.com