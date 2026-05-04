Trump lancia Project Freedom | Oggi libererò le navi da Hormuz Con Iran sta andando molto bene ma Teheran Interferenze Usa nello stretto atto di guerra

L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio di Project Freedom, un’operazione mirata a liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Ha dichiarato che le relazioni con l’Iran stanno procedendo bene e che oggi avrebbe liberato le navi coinvolte. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno accusato gli Stati Uniti di interferenze nello stretto, definendole un atto di guerra. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale sulla tensione tra i due paesi.