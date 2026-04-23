Iran Teheran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz Trump | Possibili colloqui venerdì

Nello stretto di Hormuz, l'Iran ha aperto il fuoco contro tre navi e ne ha sequestrate due, secondo le fonti ufficiali. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione, dove i rapporti tra Iran e altre nazioni sono spesso caratterizzati da azioni e reazioni immediate. Nei giorni scorsi, un ex presidente degli Stati Uniti ha menzionato la possibilità di colloqui venerdì, senza ulteriori dettagli.

Home > Esteri > L’Iran ha aperto il fuoco contro tre navi nello Stretto di Hormuz e ha sequestrato due di queste. L’escalation è giunta a circa 24 ore dell’estensione del cessate il fuoco da parte di Donald Trump, proroga che secondo la testata Axios non sarebbe valida a tempo indeterminato, ma per una “breve finestra di altri 3-5 giorni”. Gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz complicano gli sforzi volti a riunire Stati Uniti e Iran per un secondo round di colloqui Washington-Teheran da tenersi in Pakistan. Trump, in un messaggio inviato al New York Post, ha definito “possibile” l’ipotesi che possano esserci nuovi colloqui già venerdì.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Teheran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz. Trump: “Possibili colloqui venerdì” Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano Notizie correlate Iran, la guerra in diretta: Teheran sequestra due navi Msc a Hormuz. Trump prolunga la tregua: “Nuovi colloqui possibili già venerdì”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati. La Marina militare italiana: «Pianificato l’invio di 4 navi a Hormuz». Teheran sequestra due portacontainer Msc. Trump: «Possibili colloqui venerdì» – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guerra Iran, Teheran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz; Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; L'Iran sequestra due navi a Hormuz. Casa Bianca: Non potranno ottenere una bomba nucleare: devono consegnare l'uranio arricchito; La Marina pianifica l'invio di quattro navi a Hormuz. Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOGNon è l'ennesima scadenza, piuttosto un orizzonte temporale quello che Donald Trump si è dato - di nuovo - nel tentativo di portare il regime iraniano al tavolo dei negoziati, andato deserto nell'appu ... ansa.it Stretto di Hormuz: Iran sequestra due navi MscAlta tensione nella guerra in Iran con Teheran che ha sequestrato due navi Msc nello Stretto di Hormuz che stavano transitando. newsmondo.it L’Italia si prepara a rafforzare la presenza nello Stretto di Hormuz con l’invio di quattro navi, all’interno di una coalizione internazionale. A indicare la linea è stato il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, - facebook.com facebook I Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver sequestrato due navi nello Stretto di Hormuz e di averle scortate verso le coste dell’Iran. Secondo una nota dei Pasdaran, le due imbarcazioni - identificate come MSC Francesca ed Epaminodes - x.com