Iran la guerra in diretta | terzo giorno di funerali per Khamenei a Hormuz colpite tre petroliere in 24 ore

Tre petroliere sono state colpite in 24 ore vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato. Nel frattempo, si svolgono i funerali per la guida suprema iraniana, giunti al terzo giorno. Le notizie sulla tensione tra Iran e Stati Uniti continuano a essere aggiornate in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause degli attacchi alle petroliere o sui responsabili.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: terzo giorno di funerali per la guida suprema iraniana Ali Khamenei. Petroliera colpita da un proiettile vicino allo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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