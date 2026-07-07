Iran la guerra in diretta | terzo giorno di funerali per Khamenei a Hormuz colpite tre petroliere in 24 ore

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre petroliere sono state colpite in 24 ore vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato. Nel frattempo, si svolgono i funerali per la guida suprema iraniana, giunti al terzo giorno. Le notizie sulla tensione tra Iran e Stati Uniti continuano a essere aggiornate in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause degli attacchi alle petroliere o sui responsabili.

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