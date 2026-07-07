Iran la guerra in diretta | terzo giorno di funerali per Khamenei Teheran risponde a Trump | Non ci saranno negoziati con le minacce

Notizia in breve

In Iran si svolgono i funerali per il leader supremo Ali Khamenei, giunto al terzo giorno. Nel frattempo, una petroliera vicino allo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Teheran ha risposto alle minacce degli Stati Uniti dichiarando che non ci saranno negoziati sotto pressione o minacce. La tensione tra Iran e USA resta alta, con scontri e dichiarazioni reciproche.