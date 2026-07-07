Gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono rimasti bloccati in Sicilia dopo le nozze del 5 e 6 luglio. I partecipanti hanno trascorso il fine settimana inaspettatamente intrappolati sull'isola, senza possibilità di partire. Nessuna informazione ufficiale sul motivo del blocco o sui tempi di sblocco. La festa si è conclusa con un finale amaro per gli ospiti, che hanno vissuto un’esperienza imprevista e prolungata.

"Questo weekend non ce lo dimenticheremo mai". Fine dei festeggiamenti amaro per gli ospiti di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che dopo le nozze siciliane del 5 e 6 luglio si sono ritrovati ostaggi dell'isola. Tra scioperi aerei ed eruzioni dell'Etna, la sposa ha raccontato con ironia la fuga rocambolesca dei partecipanti: "C'è gente che è volata in Calabria e sta salendo in macchina, chi ha affittato autobus e caricato altri invitati, chi ha trovato qualche volo strano ma almeno è scappato dal vulcano. Forse qualcuno sta tornando a piedi". Aurora, che ha paragonato l'Etna a una "nonna degli anni '60 che non ti permette di andare via prima della ventesima portata, fuma due pacchi di nazionali senza filtro al giorno e quando si incaz*a lo sa tutto il quartiere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti, che sfortuna! Gli invitati al matrimonio bloccati in Sicilia: cosa è successo

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AURORA RAMAZZOTTI al matrimonio di un'amica: cosa succede Jonathan

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