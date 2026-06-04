Il governo e la regione hanno concordato di procedere congiuntamente sulla definizione dei Data center di interesse nazionale. La decisione include anche la scelta di un commissario incaricato di seguire il progetto. L’accordo è stato annunciato dopo un incontro tra i rappresentanti delle due istituzioni a Roma.

Milano – “Avanti insieme sui Data center”. È questo il messaggio che Adolfo Urso e Attilio Fontana hanno voluto lanciare ieri pomeriggio dopo essersi incontrati a Roma. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy e il presidente della Regione si sono confrontati non solo sulla legge con la quale la stessa Regione intende disciplinare l’apertura di nuovi centri di elaborazione dati in Lombardia, l egge appena approvata dal Consiglio regionale, ma anche sulla questione del commissario straordinario al quale il Governo potrebbe affidare i Data center ritenuti di “preminente interesse nazionale” perché finalizzati a fare dell’Italia uno degli hub digitali necessari in una logica di indipendenza e sovranità europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Data center di interesse nazionale, intesa tra Governo e Regione: percorso condiviso, anche per la scelta del commissario

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