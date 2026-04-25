La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Juventus in diretta | LIVE News

Alle ore 12:00, nel centro sportivo di Milanello, si è svolta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della partita tra Milan e Juventus. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla preparazione e alle assenze della squadra. La conferenza è stata trasmessa in diretta e ha visto Allegri parlare delle sfide imminenti e delle strategie da adottare.

La conferenza stampa di Allegri (allenatore AC Milan) pre Milan-Juventus in diretta LIVE News Credits foto: Getty Images Siamo in attesa dell'inizio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Juventus di campionato. Tornato a vincere, di 'corto muso', sul campo dell'Hellas Verona, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara al big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: domani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, a 'San Siro' infatti arriverà la Juventus di Luciano Spalletti. Una sfida che, graduatoria alla mano, pesa come un macigno ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Juventus in diretta | LIVE News LIVE LA CONFERENZA STAMPA DI GIAN PIERO GASPERINI ALLA VIGILIA DI ROMA-JUVENTUS Notizie correlate La conferenza stampa di Allegri pre Bologna-Milan in diretta | LIVE NewsAlle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza i temi... La conferenza stampa di Allegri pre Pisa-Milan in diretta | LIVE NewsArchiviata la bella vittoria esterna (3-0) contro il Bologna e il turno di stop (Milan-Como sarà recuperata la prossima settimana), il Milan di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; Milan-Juventus, Allegri e Bremer in conferenza: ecco quando parleranno; Spalletti lo rifà: niente conferenza stampa di vigilia. E la scelta sul giocatore che presenterà Juve-Bologna non è casuale; Milan, Allegri ritrova tutti in vista della Juve e pensa alla mossa Loftus-Cheek. Juventus, domani la conferenza stampa di Bremer pre Milan-Juve(ANSA) - TORINO, 24 APR - La Juventus ha scelto Gleison Bremer per presentare in conferenza stampa il big-match di San Siro contro il Milan. Il difensore brasiliano, infatti, incontrerà i ... milannews.it Qui Milan - Domani Allegri presenta il match contro la Juve. Ecco a che ora parlerà il tecnicoGiornata di conferenza stampa, quella di domani, per Massimiliano Allegri: il tecnico del Milan sarà infatti chiamato a presentare il big match della 34 esima giornata di Serie A contro ... tuttojuve.com Preoccupazione in vista di Milan-Juventus per Kenan Yildiz: la stella bianconera rischia di non essere del match I fantallenatori incrociano le dita, le ultime sulle sue condizioni. - facebook.com facebook Lo strano Milan-Juventus di Vlahovic: il recupero dall'infortunio, le ultime sul rinnovo e le voci sull'interesse rossonero x.com