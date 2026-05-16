Durante la Wine Week a Palazzo Isolani, in piazza Santo Stefano, l’amaro Montenegro si presenta come partner ufficiale, portando con sé una lunga tradizione legata a questo territorio. Si tratta di un prodotto che, oltre a essere molto conosciuto, viene associato da sempre a questa zona, dove viene prodotto e apprezzato. L’evento vede coinvolti anche vino e cibo, creando un collegamento tra le specialità locali e questa bevanda iconica.

Vino. Cibo. E Montenegro. L’amaro per eccellenza Made in Bologna è presente come partner della Wine Week a Palazzo Isolani, in piazza Santo Stefano. "È un appuntamento centrale perché valorizza Bologna come destinazione enogastronomica e luogo di incontro. Per noi è un’occasione naturale per raccontare la miscelazione come esperienza contemporanea", spiega Lorenza Guerra Seràgnoli, presidente del Gruppo Montenegro, realtà imprenditoriale italiana, nata a Zola Predosa, e leader di mercato nei settori alimentare e bevande alcoliche, che vanta nel suo portfolio brand da sempre presenti nell’immaginario e nel cuore degli italiani. Lorenza Guerra Seràgnoli, presidente del Gruppo Montenegro, siamo alla Wine Week, ma Amaro Montenegro ha deciso di essere uno dei partner principali di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amaro Montenegro: "Siamo legati da sempre a questo territorio"

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