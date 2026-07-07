Intervento della Polizia Stradale per Allontanare Pavoni dalla Statale 63 | Rallentamenti al Traffico
Nella mattinata di ieri, la Polizia Stradale è intervenuta sulla statale 63 per allontanare alcuni pavoni che si trovavano sulla carreggiata vicino a un’area di parcheggio. L’intervento ha causato rallentamenti nel traffico, che si sono protratti per alcuni minuti. Gli agenti hanno preso in custodia gli uccelli e li hanno spostati in un’area sicura lontano dalla strada.
Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti nella mattinata di ieri per allontanare un gruppo di pavoni dalla carreggiata della strada statale 63, nei pressi dell’area di parcheggio adiacente all’Ecoparco di Vezzano sul Crostolo. La presenza dei volatili sulla sede stradale, documentata anche tramite segnalazioni e filmati sulle piattaforme social, ha determinato rallentamenti temporanei al transito veicolare nel tratto che collega la pianura reggiana all’area montana. In merito alla gestione della fauna, il sindaco di Vezzano, Stefano Vescovi, ha specificato di non aver ricevuto formali segnalazioni di criticità, precisando che la popolazione di pavoni all’interno del parco è quantificata e sottoposta a censimento periodico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Intervento della Polizia Stradale per Allontanare Pavoni dalla Statale 63: Rallentamenti al Traff
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