Intervento della Polizia Stradale per Allontanare Pavoni dalla Statale 63 | Rallentamenti al Traffico

Notizia in breve

Nella mattinata di ieri, la Polizia Stradale è intervenuta sulla statale 63 per allontanare alcuni pavoni che si trovavano sulla carreggiata vicino a un’area di parcheggio. L’intervento ha causato rallentamenti nel traffico, che si sono protratti per alcuni minuti. Gli agenti hanno preso in custodia gli uccelli e li hanno spostati in un’area sicura lontano dalla strada.