Due minori si allontanano da Catanzaro intervento tempestivo della polizia stradale casertana

Nei giorni scorsi, due ragazzi di 14 anni sono scomparsi dalle loro case a Catanzaro, senza lasciare notizie ai familiari. La polizia stradale di Caserta è intervenuta prontamente per avviare le ricerche e rintracciare i minori. Le autorità hanno coordinato le operazioni di ricerca, monitorando le vie di fuga e le aree vicine alla città. La scomparsa ha destato preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi due minori di 14 anni si sono allontanati dalle rispettive abitazioni di Catanzaro senza fornire alcuna comunicazione ai familiari, facendo immediatamente scattare l’allarme scomparsa. I genitori, non riuscendo a mettersi in contatto con i ragazzi, hanno presentato denuncia alle.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Firenze, si allontanano di casa: la polizia municipale rintraccia due persone scomparseFirenze, 9 febbraio 2026 - Due interventi nel giro di poche ore per la polizia municipale, che giovedì pomeriggio ha rintracciato e riaffidato ai... Si sente male al ristorante, il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi salva commensaleUn momento di grande apprensione si è trasformato in un esempio di efficienza operativa, quando sabato 7 febbraio, intorno alle 22. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Spray sui muri, paghino i genitori: costa 5mila euro la bravata dei ragazzini minorenni; Placche tettoniche: cosa sono e perché fanno tremare la Terra; Francesco Vorraro scomparso da mesi, l'auto dell'imprenditore trovata a Sarno: l'avrebbero portata due persone. CALTAGIRONE - Furto in un'abitazione: due minori, di cui uno figlio del proprietario, individuati dalla polizia grazie all'ausilio delle immagini di videosorveglianza. Uno dei due è stato bloccato dalla Polfer alla Stazione di Napoli centrale https://youtu.be/MbMbz facebook Napoli, donna ferita da un monopattino. Fermati due minorenni x.com