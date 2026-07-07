Intercettazioni FdI vuole allargare l’utilizzo | barricate di Forza Italia

Giovedì si terrà una riunione in videoconferenza tra i membri di Forza Italia delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera. La discussione riguarda la proposta di ampliare l’uso delle intercettazioni. La richiesta di modifiche è arrivata dopo che alcune parti politiche hanno avanzato proposte di limitazione. La riunione si svolgerà in un contesto di confronto tra i rappresentanti dei due rami del Parlamento.

Giovedì, secondo quanto riferisce l’Agi, si terrà una riunione in video collegamento dei componenti di Forza Italia delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera. Sul tavolo la discussione sulla possibilità – prevista da due emendamenti presentati da Fratelli d’Italia al decreto giustizia in esame al Senato – di ampliare l’utilizzo delle conversazioni ‘a strascico’ captate durante le indagini. Il fascicolo degli emendamenti è stato pubblicato ieri e gli azzurri sono pronti a fare muro all’emendamento di FdI firmato dai senatori Berrino e Della Porta che punta a modificare l’articolo 270 del codice di procedura penale. Intercettazioni, FdI vuole allargare l’utilizzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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