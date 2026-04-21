Il centrodestra si prepara alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, con Fratelli d’Italia e Forza Italia che hanno annunciato le liste di candidati. Fratelli d’Italia ha già presentato i propri nomi, mentre anche Forza Italia ha reso nota la propria lista composta da ventiquattro candidati. Entrambe le forze hanno deciso di sostenere la ricandidatura del sindaco uscente.

Il centrodestra serra le fila in vista delle comunali del 24 e 25 maggio. Dopo Fratelli d’Italia, anche Forza Italia ha ufficializzato la propria lista di 24 candidati a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Massimo Olivetti. Due squadre che puntano sulla continuità amministrativa, ma con elementi di rinnovamento e profili provenienti dalla società civile. Per Fratelli d’Italia, la lista viene definita "rinnovata, competente e radicata nel territorio", con una significativa presenza femminile: sono 10 le donne in lista, 14 gli uomini tra cui il capolista Massimo Bello. Tra i nomi spicca quello di Corrado Canafoglia, avvocato e consigliere regionale, indicato come valore aggiunto per il collegamento diretto con la Regione Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, gli "assi" di Fdi e Forza Italia per Olivetti

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