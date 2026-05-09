Si apre la seconda fase dell'inchiesta sugli arbitri, con il pubblico ministero che cerca di ampliare il procedimento senza ottenere intercettazioni nei confronti di un ex designatore. Nel frattempo, un dirigente del settore arbitrale dell’Inter è stato ascoltato per più di tre ore, durante le quali non sono emersi collegamenti rilevanti tra lui e l’ex responsabile delle designazioni. La procura prosegue le indagini per fare chiarezza sui presunti legami e sulle eventuali irregolarità.

La “fase due” dell’inchiesta sugli arbitri è entrata nel vivo. Ieri in Procura sono state infatti sentite tre persone che potrebbero aver avuto un ruolo centrale in questa storia. La prima audizione - durata più di tre ore - è stata quella di Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter, che sarebbe stato menzionato da Rocchi e Gervasoni in un’intercettazione captata dalla procura. E qui si arriva al primo punto: non ci sarebbero infatti intercettazioni significative dirette tra l’ex designatore e Schenone. Quest’ultimo sarebbe stato infatti menzionato in una telefonata, ma dalle conversazioni non sembrerebbe emergere niente di anomalo. Tra i due c’era un rapporto fin dai tempi in cui arbitravano entrambi - e questo si sa - ma insomma nulla in più.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, la fase due: per Schenone niente intercettazioni, il pm prova ad allargare l'indagine

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