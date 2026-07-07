Inter Samir Handanovi? saluta il club dopo 14 anni

Dopo 14 anni, Samir Handanovi? ha annunciato la fine della sua avventura con l’Inter. L’ex portiere e capitano della squadra ha scritto un messaggio sui social per salutare il club di Viale della Liberazione. La sua lunga militanza nel club si conclude con questa comunicazione pubblica.

L’avventura con l’ Inter di Samir Handanovi? giunge al termine dopo 14 anni. L’ex portiere e capitano della squadra nerazzurra ha salutato il club di Viale della Liberazione con un lungo messaggio sui suoi canali social. Lo sloveno lascia la società dopo undici stagioni da giocatore, una da osservatore e le ultime due da allenatore della squadra Under 17. Nel post pubblicato su Instagram Handanovi? ha salutato e ringraziato così l’ambiente nerazzurro. “Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri, l’Inter è stata casa”. L’ex capitano dell’ Inte r ha iniziato il suo messaggio parlando di numeri, in questo caso delle quattordici stagioni trascorse a Milano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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