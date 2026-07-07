Samir Handanovic ha lasciato l’Inter, annunciando di essere pronto ad affrontare una nuova fase. L’ex portiere nerazzurro ha dichiarato di essere pronto a iniziare un percorso da allenatore di una squadra di massimo livello. Dopo molti anni come giocatore, si prepara a intraprendere questa nuova carriera, senza specificare quale squadra potrebbe allenare in futuro.

Inter News 24 Handanovic, l’ex numero uno nerazzurro dice addio al club: “Pronto per una nuova pagina”. Il suo futuro su una panchina da Prima squadra. Si chiude ufficialmente un’era in casa Inter. Attraverso un commovente post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram, Samir Handanovic ha dato il suo addio al mondo nerazzurro, celebrando un legame durato ben quattordici anni. Undici stagioni vissute da protagonista assoluto tra i pali, una da osservatore e le ultime due trascorse nelle vesti di allenatore del settore giovanile. Nel suo messaggio di saluto, lo sloveno ha descritto l’ambiente interista come una vera e propria «famiglia», sottolineando come il suo legame con il club vada ben oltre il semplice rapporto professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Samir Handanovic saluta l’Inter: l’ex portiere è pronto ad allenare una Prima squadra

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