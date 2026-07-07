Dopo 14 anni, un ex portiere lascia l’Inter, dove ha trascorso undici stagioni come calciatore, un anno come osservatore e due come allenatore dell’Under 17. Ha espresso emozioni per il tempo passato e ringraziato la società, sottolineando che l’esperienza ha superato i numeri. La decisione segna la fine di un percorso lungo nel club. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un messaggio scritto dall’ex atleta.

Samir Handanovic saluta l’Inter dopo 14 lunghi anni. Undici stagioni da giocatore, un anno da osservatore e due da allenatore dell’Under 17, l’ex portiere lascia così i colori nerazzurri: "Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni - ha scritto in un post Instagram -, è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino". E ancora: "Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni, in ogni ruolo e in ogni momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Handanovic, è addio dopo 14 anni: "Quante emozioni! Grazie Inter, sei stata molto più di una casa"

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