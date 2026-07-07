Inter i paletti di Oaktree | come si muove il mercato nerazzurro? Ecco la risposta

Da internews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oaktree ha stabilito limiti chiari per le operazioni di mercato dell'Inter. La società punta a mantenere i costi sotto controllo, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria. Per Khalaili si valuta un percorso di crescita senza investimenti eccessivi, mentre per Chalobah sono previste eccezioni alle regole di spesa. La strategia mira a contenere le uscite e gestire le acquisizioni nel rispetto delle nuove linee guida.

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di Francesco Aliperta Inter, ecco la strategia dei costi: tra la sostenibilità per Khalaili e le eccezioni per Chalobah. Tutti i dettagli del piano nerazzurro. Muoversi sul mercato rispettando i rigorosi parametri imposti dalla proprietà americana Oaktree non è mai un compito semplice per la dirigenza dell’ Inter. Il nodo principale riguarda il controllo dei costi annui a bilancio per ogni nuovo arrivo. A fare chiarezza su questa delicata gestione finanziaria è oggi il Corriere dello Sport. L’operazione Khalaili: un profilo in linea con le direttive. L’esempio più recente è la trattativa per l’esterno israeliano Anan Khalaili. L’entourage del giocatore ha già raggiunto un’intesa totale con i vertici di Viale della Liberazione: il calciatore firmerà un contratto quadriennale da circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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