Il mercato dell’Inter ha deciso di non procedere con l’acquisto di Alaba a causa del suo ingaggio troppo elevato, di problemi fisici ricorrenti e della sua età avanzata. Questi fattori hanno portato alla conclusione che il profilo dell’austriaco non fosse compatibile con le esigenze della squadra. La decisione è stata presa senza considerare ulteriori trattative o accordi.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, le ragioni del rifiuto del club al profilo di Alaba: ingaggio fuori portata, guai fisici ed età avanzata. Il mercato dell’Inter si muove su binari di estrema sostenibilità e programmazione. Nelle ultime ore, il nome di David Alaba sarebbe stato offerto alla dirigenza nerazzurra, ma la risposta del club milanese è stata un “no” categorico. Nonostante lo spessore internazionale del difensore del Real Madrid, la dirigenza ha valutato l’operazione come totalmente fuori dai parametri societari per una serie di motivazioni sia economiche che strettamente tecniche. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Mercato Inter, lo stipendio monstre e la lunghissima lista di infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, no secco ad Alaba: ecco perché l’austriaco non vestirà il nerazzurro

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Temi più discussi: Alaba è stato offerto all'Inter per la prossima stagione. La risposta è stata un secco no; Mercato, il punto di giornata: gli affari di Inter, Juventus, Milan e Roma; Intrigo De Gea: la Juventus ci prova, il portiere spagnolo resta al centro del mercato viola; Fiducia confermata a Chivu, gli obiettivi di mercato.

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