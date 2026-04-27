La Roma ha stabilito il prezzo di vendita di Koné a 45 milioni di euro, un dettaglio che influisce sulle trattative di mercato dell'Inter. La società nerazzurra continua a mostrarsi interessata al centrocampista, valutando le opzioni per l'acquisto. La cifra richiesta dalla Roma rappresenta un ostacolo importante nel percorso di acquisizione da parte dell’Inter. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, Koné resta nel mirino nerazzurro e la Roma fissa il prezzo del centrocampista: servono 45 milioni di euro. Il calciomercato in vista della stagione 202627 inizia a scaldarsi, con l’Inter di Cristian Chivu decisa a rinforzare il proprio centrocampo con un profilo di fisicità e dinamismo. L’obiettivo numero uno, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, rimane Manu Koné. Il talento francese della Roma era già stato vicinissimo ai nerazzurri nella scorsa sessione estiva e il ds Piero Ausilio non ha mai smesso di monitorarne la crescita. «L’Inter continua a seguirlo con attenzione e non è da escludere un nuovo affondo in estate», confermando come il calciatore sia considerato il tassello ideale per completare la mediana interista.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro. Ecco il piano nerazzurro

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