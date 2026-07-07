Il Padova sta valutando l’acquisto a titolo definitivo di Issiaka Kamate, attualmente in prestito dall’Inter. La società sta seguendo con attenzione anche il Palermo, che potrebbe inserirsi nella corsa. Kamate, centrocampista nerazzurro, potrebbe lasciare l’Inter in vista della prossima stagione. La decisione finale non è ancora stata presa e le trattative sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

di Alberto Petrosilli Luca Cilli: il Padova valuta l’acquisto a titolo definitivo del talento nerazzurro Kamate. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Issiaka Kamate potrebbe essere lontano dall’Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cilli, sono due i club italiani che hanno manifestato un forte interesse per il giovane esterno nerazzurro: Padova e Palermo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Entrambe le società stanno seguendo con attenzione la situazione del classe 2004, considerato un profilo di prospettiva e reduce da un percorso di crescita che ha attirato l’interesse di diverse squadre. Come sottolinea Luca Cilli, oltre alle richieste provenienti dall’Italia, Kamate avrebbe estimatori anche all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Inter, futuro di Kamate in bilico: Padova e Palermo sulle sue tracce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sbravati Juventus, non solo l’Inter: anche la Roma è sulle sue tracce. Ma il dirigente ha già deciso il suo futuroUn dirigente di rilievo nel mondo del calcio è al centro di diverse attenzioni di diverse squadre italiane.

Cambiaso non è intoccabile: tre club sulle sue tracce. C’è anche l’InterTre club, tra cui l’Inter, sono interessati a Cambiaso, il calciatore attualmente sotto contratto con la Juventus.

Temi più discussi: Inter, Kamaté piace in Serie B: il Palermo sfida il Padova; Inter, Issiaka Kamaté nel mirino del Padova: possibile prestito in Serie B anche per il centrocampista; Inter Issiaka Kamaté nel mirino del Padova | possibile prestito in Serie B anche per il centrocampista; Da Vicenza: Difficile l’arrivo di Vasic dal Palermo.

Inter, Kamaté piace in Serie B: il Palermo sfida il PadovaIl futuro di Issiaka Kamaté potrebbe essere in Serie B. Secondo quanto riportato da Sportitalia, oltre al Padova si è inserito con decisione anche il Palermo di Filippo Inzaghi, fortemente interessato ... msn.com

Palermo, occhi su Kamate dell'Inter: sul giocatore anche il PadovaIl giocatore dell'Inter U23 è nel mirino dei rosanero. Occhio alla concorrenza del Padova, pronto a investire su di lui. msn.com

ULTIME NOTIZIE Conferma da Matteo Barzaghi di Sky Sport: l'Inter non ha intenzione di superare i 50 milioni di euro per Palestra; l'obiettivo era raggiungere i 45 milioni. Per ora non sono previste ulteriori offerte, prima o poi dovranno valutare delle alterna reddit