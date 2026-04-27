Sbravati Juventus non solo l’Inter | anche la Roma è sulle sue tracce Ma il dirigente ha già deciso il suo futuro

Un dirigente di rilievo nel mondo del calcio è al centro di diverse attenzioni di diverse squadre italiane. Oltre all'Inter, anche la Roma ha manifestato interesse per il suo profilo. Tuttavia, il dirigente ha già comunicato quale sarà la sua prossima destinazione, scegliendo di non attendere ulteriori trattative. La situazione si concentra quindi su una decisione già presa, nonostante le voci di mercato abbiano coinvolto più club.

di Angelo Ciarletta Sbravati Juventus, oltre all’Inter su di lui c’è anche la Roma. Ma il dirigente ha già deciso il suo futuro. Vediamo le ultime novità. La Juve si tiene stretta i suoi pezzi pregiati non solo sul campo, ma anche dietro la scrivania. Al centro delle cronache di mercato c’è Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, il dirigente sarebbe finito nel mirino della Roma, dopo essere stato accostato in precedenza anche all’Inter. A spingere per il suo approdo nella capitale sarebbe l’allenatore Gian Piero Gasperini, che ha già collaborato con lui in passato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sbravati Juventus, non solo l’Inter: anche la Roma è sulle sue tracce. Ma il dirigente ha già deciso il suo futuro Notizie correlate Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenzedi Redazione JuventusNews24Koopmeiners vai dalla Juve? Il futuro del centrocampista olandese è in bilico tra la permanenza a Torino e le sirene di... Lewandowski Juventus, il polacco dice no al rinnovo con il Barcellona. Il calciatore ha già deciso il suo futuro. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloLewandowski Juventus, il polacco è pronto a firmare solamente con la squadra che gli garantirà il posto da titolare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Michele Sbravati: l'Inter lo vuole, il direttore non ha ancora accettato. E la Juve?; Giovanili Inter, non solo Sbravati per l'eredità di Tarantino: i nerazzurri valutano un altro nome; Rifiuta la Juventus, resta al Genoa e manda un segnale preciso: il vivaio rossoblù non cambia rotta. 2+2 non fa sempre 4: cosa c'è di vero nella trattativa Michele Sbravati-RomaL'attuale responsabile del settore giovanile della Juventus è stato accostato al club giallorosso: facciamo chiarezza ... gazzettaregionale.it Juve, piace Trapani per il post Sbravati: il Genoa non dà il via liberaCon Michele Sbravati sempre più verso l'Inter, la Juventus avrebbe messo nel mirino Roberto Trapani, dirigente del Genoa, per il ruolo di responsabile del settore giovanile. Come ... tuttojuve.com I saluti di #Ranieri non hanno cambiato nulla. La “pratica” #Tarantino è in mano alla proprietà e nello specifico al CFO dell’#AsRoma Jason Marrow. Firme previste per i primi di maggio. Nessun contatto tra il club giallorosso e #Sbravati della Juventus @ - facebook.com facebook Settore giovanile: nessun contatto con #Sbravati. La priorità del dirigente è restare alla #Juventus [ @Gaz_Reg] tinyurl.com/387d4p9n #ASRoma x.com