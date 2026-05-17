Durante la festa per lo scudetto, il presidente dell’Inter ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Ha parlato della situazione dei giocatori in scadenza di contratto, spiegando che l’età rappresenta un elemento determinante nelle decisioni sulla loro permanenza. Ha anche commentato la scelta di Chivu, definendola abbastanza semplice, senza entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulle considerazioni legate alla rosa e alle strategie future del club.

di Stefano Cori Conferenza stampa Marotta, le parole del Presidente dell’Inter durante la festa Scudetto. L’Inter è in piena festa Scudetto, la squadra con il pullman scoperto sta facendo il giro della città per arrivare poi in Piazza Duomo. Nel frattempo il Presidente Giuseppe Marotta è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: «I giocatori in scadenza hanno una data anagrafica che parla da sola. Decideremo insieme con rispetto massimo. Sarebbero tutti meritevoli di riconferma ma dobbiamo prendere decisioni per il bene dell’Inter». «In campionato vince sempre la squadra migliore, in altre competizioni ci sono anche le circostanze. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Marotta: «Giocatori in scadenza? Parla l’età. La scelta di Chivu è stata abbastanza facile»

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