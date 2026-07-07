Inter attenta Khalaili piace anche a Como Everton e Aston Villa

Da ilnapolista.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terzino israeliano Khalaili, recentemente trasferitosi al Chelsea, attira l’interesse di altri club, tra cui il Como, l’Everton e l’Aston Villa. L’Inter, che lo aveva cercato, deve monitorare le mosse di queste squadre, mentre il giocatore si trova ora nel roster dei londinesi. La situazione crea un possibile scenario di mercato in evoluzione, con più squadre che seguono da vicino il suo percorso.

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Khalaili è un nuovo caso Palestra? Il terzino italiano è andato al Chelsea. L ‘Inter deve stare attenta all’interesse della Premier League (e anche del Como) per l’esterno israeliano.  Inter, Como e due squadre della Premier League su Khalaili: le ultime. Come scritto dalla redazione di teamtalk.com, il club nerazzurro è sicuramente in pole position per acquisire a titolo definitivo le prestazione  di Anan Khalaili (seguito a lungo anche dal Napoli). L’Inter avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro, mentre l’Union SG vorrebbe ricevere sempre quasi 30 milioni per dare il proprio via libera alla cessione del suo esterno. L’Inter continua a trattare con il club belga, ma deve guardarsi le spalle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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