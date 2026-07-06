Calciomercato Inter LIVE | è sfida continua con il Como ora anche su Khalaili

L'Inter sta seguendo da vicino Khalaili, con incontri e trattative in corso. La squadra ha aperto nuove negoziazioni per rinforzare il reparto offensivo. Sul tavolo ci sono anche altre operazioni, mentre il club continua a monitorare diverse opportunità di mercato. La situazione si sviluppa in tempo reale, con aggiornamenti costanti sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – DOMENICA 06 LUGLIO Khalaili verso l’Inter, il Como smentisce un possibile inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

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