Intelligenza Artificiale UE accordo raggiunto per semplificare le norme | stretta a tutela dei minori contro i contenuti sessuali nuovi obblighi di trasparenza per i materiali generati artificialmente

Da orizzontescuola.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato, attraverso un comunicato stampa del 7 maggio 2026, di aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo riguardo alle norme sull'intelligenza artificiale. La decisione mira a semplificare le regolamentazioni esistenti, prevedendo restrizioni più stringenti sulla protezione dei minori dai contenuti sessuali e introducendo nuovi obblighi di trasparenza per i materiali generati artificialmente. Le nuove regole saranno applicate in tutti gli Stati membri.

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Il Consiglio dell'Unione Europea ha reso noto, tramite un comunicato stampa ufficiale del 7 maggio 2026, di aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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