Intelligenza Artificiale UE accordo raggiunto per semplificare le norme | stretta a tutela dei minori contro i contenuti sessuali nuovi obblighi di trasparenza per i materiali generati artificialmente

Il Consiglio dell'Unione Europea ha annunciato, attraverso un comunicato stampa del 7 maggio 2026, di aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo riguardo alle norme sull'intelligenza artificiale. La decisione mira a semplificare le regolamentazioni esistenti, prevedendo restrizioni più stringenti sulla protezione dei minori dai contenuti sessuali e introducendo nuovi obblighi di trasparenza per i materiali generati artificialmente. Le nuove regole saranno applicate in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha reso noto, tramite un comunicato stampa ufficiale del 7 maggio 2026, di aver raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Ue, scatta il divieto di deepfake sessuali. E da fine anno arriva l’obbligo di filigrana sui contenuti generati con AII sistemi di intelligenza artificiale non potranno essere usati per generare contenuti sessuali e intimi non consensuali né materiale...

Meta rafforza la sicurezza dei minori: l’intelligenza artificiale controllerà età, contenuti e account sospettiLa nuova frontiera della sicurezza digitale non passa più soltanto da una password, da un limite di tempo o da una spunta nelle impostazioni.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: AI Act, Parlamento e Consiglio trovano accordo per modificare norme su intelligenza artificiale; Intelligenza artificiale: l’Unione Europea non trova un accordo (ed è colpa della Germania); AI Act UE: rinvio norme IA ad alto rischio e nuove semplificazioni; Accordo Ue-Giappone su intelligenza artificiale e dati per servizi senza barriere.

Accordo Ue-Giappone su intelligenza artificiale e dati per servizi senza barriereUE e Giappone ampliano il partenariato digitale. Focus su AI, dati, semiconduttori e infrastrutture per innovazione e sicurezza globale ... quifinanza.it

Intelligenza artificiale: calendario UE per le norme sui sistemi ad alto rischioLa Commissione europea, con comunicato del 7 maggio 2026, accoglie positivamente l’accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio su norme ... ipsoa.it

Nintendo aumenta i prezzi della console Switch 2: il conto dell'intelligenza artificiale diventa sempre più salato x.com

Chrome si sta prendendo 4 GB del tuo PC e li sta usando per l’intelligenza artificiale. #GoogleChrome #GeminiNano #Tech #chrome #browser #IA #Google - facebook.com facebook