Meta ha annunciato l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza online dei minori. Questi sistemi analizzeranno l’età degli utenti, i contenuti condivisi e gli account sospetti, in modo automatico. L’obiettivo è prevenire comportamenti inappropriati e tutelare i giovani utenti durante la navigazione. La misura si integra con le funzioni di sicurezza già presenti sulle piattaforme del gruppo.

La nuova frontiera della sicurezza digitale non passa più soltanto da una password, da un limite di tempo o da una spunta nelle impostazioni. Passa dall’età. O meglio, dalla capacità delle piattaforme di capire se chi sta usando un social ha davvero l’età che dichiara di avere. È su questo terreno, fragile e politicamente sensibile, che Meta annuncia un nuovo pacchetto di misure basate sull’intelligenza artificiale per rendere Instagram, Facebook e Messenger ambienti più sicuri e più adatti agli adolescenti. Il punto è semplice solo in apparenza: per usare Instagram e Facebook bisogna avere almeno 13 anni. Nella realtà, però, la verifica dell’età online resta uno dei grandi buchi neri dell’intero ecosistema digitale.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Meta rafforza la sicurezza dei minori: l’intelligenza artificiale controllerà età, contenuti e account sospetti

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