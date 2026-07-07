intelligenza artificiale a scuola di birdwatching

Nel Delta del Po emiliano-romagnolo, un progetto ha utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare le immagini di birdwatching. La tecnologia ha identificato quasi 350 specie di uccelli presenti nella zona, che è riconosciuta a livello internazionale per la biodiversità. Le immagini sono state raccolte durante le attività di osservazione e successivamente elaborate con sistemi di intelligenza artificiale per riconoscere le specie.

In un territorio di rilevanza internazionale qual è il Delta del Po emiliano-romagnolo, dove sono state osservate quasi 350 specie di uccelli con circa 150 nidificanti e oltre 170 svernanti, nasce a Comacchio la prima scuola di birdwatching d’Italia che utilizza l’ottica con intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico degli uccelli attraverso la tecnologia Ax Visio. Un progetto che nasce nel cuore del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, una delle principali aree europee per la conservazione e l’osservazione dell’avifauna. Promosso dal Parco del Delta del Po e da Swarovski Optik Italia, azienda leader mondiale nei prodotti per il birdwatching, con il patrocinio di Ebn Italia, propone un’offerta formativa strutturata nei campi dell’osservazione dell’avifauna e dell’ornitologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Comacchio, al via la prima scuola italiana di birdwatching con l'AI

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