L’Intelligenza artificiale a scuola

Un nuovo progetto sperimentale chiamato ‘PaideIa’ sarà avviato in sette scuole delle Marche, tra cui tre nel Fermano. L’obiettivo è integrare l’intelligenza artificiale nei programmi di studio degli studenti. Questa iniziativa coinvolge istituti di diverso tipo ed è finalizzata a testare l’utilizzo delle tecnologie AI nel contesto scolastico. I dettagli sul funzionamento e le modalità di implementazione non sono stati ancora comunicati.

E’ stato denominato ‘PaideIa’ e fa riferimento ad un nuovo progetto sperimentale che sarà attivato all’interno di sette istituti delle Marche, di cui tre nel Fermano, con l’intento di introdurre l’Ia (Intelligenza Artificiale) nei percorsi formativi degli alunni. Il programma è stato presentato ufficialmente martedì presso il Teatro del Beato Pellegrino di Falerone, alla presenza del vice sindaco Pisana Liberati; la Dirigente scolastica dell’Ic di Falerone Oda Gesuè; del responsabile del progetto Sergio Mustica; del docente dell’Università di Macerata Emanuele Frontoni (in streaming), dei docenti Barbara Ramadori e Alessandra Rocchetti, presenti in sala oltre agli insegnanti, i sindaci di Massa Fermana, Montappone, Servigliano e alcuni genitori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Intelligenza artificiale a scuola L’Intelligenza Artificiale a scuola Notizie correlate Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuitoRiconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Intelligenza Artificiale: pubblicata la norma UNI 11621-8; L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury; Come l’intelligenza artificiale sta reinventando la chimica; Come l’intelligenza artificiale può aiutare le aziende a monitorare le loro filiere. Infarto, l'intelligenza artificiale riconosce sintomi invisibili all'occhio umano: Ci permette di guadagnare minuti fondamentali e salvare viteBOLZANO. A Bolzano la cardiologia sposta l’orizzonte del possibile, dimostrando che l’intelligenza artificiale, con tutte le sue criticità ed i suoi limiti, in alcuni casi può essere il collega che ... ildolomiti.it L'intelligenza artificiale crea lavoro per tecnici specializzatiIn Italia dal 2022 a oggi +152% le offerte di tecnici di robotica, +74% di ingegneri Hvac, +67% di tecnici per l’automazione industriale ... avvenire.it Il progetto applica l’intelligenza artificiale etica all’istruzione. - facebook.com facebook L’ #intelligenzaartificiale può davvero fare diagnosi meglio dei medici Uno studio della #HarvardMedicalSchool riaccende il dibattito: in alcuni casi, i modelli di AI hanno mostrato un’accuratezza pari o superiore a quella dei medici. La ricerca, condotta insie x.com