AI e scuola | al via la raccolta dati per il Report 2026 sull’Intelligenza Artificiale nella scuola italiana Partecipa anche tu

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È partita la raccolta dati per il Report 2026 sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. La prima edizione ha coinvolto più di 270 istituti in 18 regioni. La nuova indagine mira a raccogliere informazioni sull’implementazione e l’utilizzo di strumenti di AI nelle classi. La partecipazione è aperta a tutte le scuole interessate. I dati raccolti saranno analizzati per elaborare il report finale, che sarà pubblicato nel 2026.

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La prima edizione del report, pubblicata nel 2025, ha raccolto oltre 4.000 risposte da docenti, studenti e personale ATA, analizzando temi centrali come: I risultati sono stati presentati a rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e a diversi stakeholder del settore education. “L’AI sta già trasformando il modo in cui si insegna, si studia e si organizza la scuola. Per questo è fondamentale ascoltare direttamente chi la vive ogni giorno, raccogliendo dati utili a comprendere opportunità, criticità e necessità reali del sistema scolastico”, spiegano i promotori dell’iniziativa. La partecipazione avviene tramite la compilazione di un questionario dedicato a dirigenti, docenti e studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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