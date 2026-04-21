Lista stupri su un tablet di un Liceo di Roma la Dirigente | atto di violenza gravissimo totalmente incompatibile con i valori della nostra scuola

Una presunta lista contenente riferimenti a stupri è stata trovata su un tablet all’interno di un liceo di Roma. La dirigente scolastica ha definito l’accaduto un atto di violenza gravissimo, sottolineando la totale incompatibilità con i valori dell’istituto. Le autorità stanno conducendo verifiche per approfondire la vicenda e chiarire i contorni della scoperta. La scuola ha avviato anche un percorso di confronto con studenti e famiglie.

Una presunta “lista stupri” rinvenuta su un tablet all’interno di un liceo di Roma è al centro di accertamenti da parte delle autorità. La vicenda, riportata inizialmente da Orizzonte Scuola, ha sollevato reazioni istituzionali e politiche, riaprendo il tema della sicurezza e del clima educativo negli istituti scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “Lista stupri” al liceo Farnesina di Roma, accertamenti sul tablet della scuola con i nomi di 3 ragazzeGli investigatori stanno cercando di ricostruire la storia del tablet del liceo Farnesina di Roma nel quale è stata trovata una "presunta lista... Roma, "Lista stupri" con nomi di minorenni su un tablet in un liceo: indaga la Procura dei minoriNon dei nomi scritti sui muri del bagno, ma un file salvato su un tablet usato in classe con un titolo brutale "lista stupri", sotto tre nomi di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuova lista stupri in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa; Nuova lista stupri in un liceo di Roma: tre vittime. Una di loro avrebbe subito una violenza a una festa; Roma, allarme in un liceo: scoperta una lista stupri su un dispositivo della scuola. Indaga la polizia; Liceale abusata alla festa. All’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupri. Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova lista stupri ... fanpage.it Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Lista stupri, ne spunta una anche al liceo Farnesina di Roma. FdI: “Degrado allarmante”- - facebook.com facebook Nuova "lista stupri" in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa ift.tt/cuiY6Bq x.com