Sciopero della scuola a Milano studenti e personale davanti alla prefettura | La scuola di Valditara non è la nostra

A Milano studenti e personale scolastico si sono riuniti davanti alla prefettura per protestare contro le recenti decisioni del ministero dell’istruzione. Tra le motivazioni principali, ci sono la riforma degli istituti tecnico-professionali, il rinnovo contrattuale ritenuto insufficiente, le prove Invalsi e l’accusa di una crescente militarizzazione delle scuole. La mobilitazione ha coinvolto diverse scuole e ha portato alla sospensione delle attività didattiche.

Riforma degli istituti tecnico-professionali, rinnovo contrattuale “inadeguato”, prove invalsi e “militarizzazione” della scuola. Sono questi i motivi per cui lavoratori e studenti della scuola si riuniranno in sciopero il prossimo 7 maggio a Milano, con una manifestazione davanti alla prefettura.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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