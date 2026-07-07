Insigne sceglie la Sampdoria | addio Pescara l' ex Napoli riparte dalla Serie B I dettagli dell' accordo
Lorenzo Insigne ha firmato con la Sampdoria, lasciando il Pescara. L’accordo prevede un contratto fino alla fine della stagione. L’attaccante ha lasciato il club abruzzese dopo la retrocessione in Serie B e ora torna in cadetteria. I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi noti. Insigne si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato il contratto nel pomeriggio. La sua presentazione ufficiale è prevista per domani.
Lorenzo Insigne riparte di nuovo dalla Serie B. Smaltita la delusione per la retrocessione col Pescara tra le polemiche (nel mirino c'era finito proprio l'ex Napoli per non aver calciato un rigore pesante a Padova), Lorenzo 'Il Magnifico', ha deciso di accettare la corte della Sampdoria che gli ha proposto un contratto annuale con opzione per un'altra stagione al raggiungimento del 50% delle presenze. A Genova il 35enne troverà in panchina Bernardo Corradi: il fantasista è atteso mercoledì al centro sportivo Mugnaini. Domenica poi il classe 1991 partirà insieme alla squadra per il ritiro di Ponte di Legno., Insigne, svela Il Secolo XIX, dovrebbe arrivare a guadagnare mezzo milione, senza considerare eventuali bonus legati al risultato della squadra e a gol e assist personali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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