Insigne sceglie la Sampdoria | addio Pescara l' ex Napoli riparte dalla Serie B I dettagli dell' accordo

Notizia in breve

Lorenzo Insigne ha firmato con la Sampdoria, lasciando il Pescara. L’accordo prevede un contratto fino alla fine della stagione. L’attaccante ha lasciato il club abruzzese dopo la retrocessione in Serie B e ora torna in cadetteria. I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi noti. Insigne si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato il contratto nel pomeriggio. La sua presentazione ufficiale è prevista per domani.