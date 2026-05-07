Monchi riparte dalla Liga accordo trovato con l’Espanyol | i dettagli dell’intesa per il nuovo direttore sportivo

L’ex dirigente di una squadra italiana ha raggiunto un accordo con un club spagnolo per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. L’intesa prevede la firma del contratto e l’ingresso in carica con l’inizio della prossima stagione. La trattativa si è conclusa positivamente e il professionista si appresta a tornare in Spagna per assumere la nuova posizione.

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