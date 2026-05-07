Monchi riparte dalla Liga accordo trovato con l’Espanyol | i dettagli dell’intesa per il nuovo direttore sportivo

Da calcionews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex dirigente di una squadra italiana ha raggiunto un accordo con un club spagnolo per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. L’intesa prevede la firma del contratto e l’ingresso in carica con l’inizio della prossima stagione. La trattativa si è conclusa positivamente e il professionista si appresta a tornare in Spagna per assumere la nuova posizione.

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