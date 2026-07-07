Lorenzo Insigne ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo con la Sampdoria. L’esterno offensivo ha accettato l’offerta del club e si trasferirà in Serie B per la prossima stagione. La decisione arriva dopo aver concluso le trattative con il club, che ha annunciato l’accordo. Insigne, quindi, riprenderà la sua carriera con la maglia della Sampdoria, impegnandosi a contribuire alla squadra nel campionato in corso.

L’avventura di Lorenzo Insigne è pronta a ripartire dalla Sampdoria. L’esterno offensivo ha infatti deciso di accettare la proposta del club blucerchiato, scegliendo di rimettersi in gioco in Serie B con l’obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento della squadra nella prossima stagione. Dopo giorni di riflessioni e contatti tra le parti, è arrivato il via libera definitivo del calciatore, che ha trovato l’intesa con la società su tutti gli aspetti principali dell’accordo. La fumata bianca rappresenta un segnale importante per la Sampdoria, che si assicura un giocatore di esperienza e qualità, chiamato a guidare il reparto offensivo nel campionato cadetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Insigne riparte dalla Sampdoria: accordo raggiunto, contratto annuale con opzione di rinnovo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Insigne alla Sampdoria, trovato l’accordo per un contratto annuale

Leggi anche: Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale

Temi più discussi: INSIGNE RIPARTE DALLA SAMPDORIA? ARRIVA L'OFFERTA PER L'EX NAPOLI; Attacco e difesa da rifare, un vuoto in porta. Il cammino della Sampdoria parte con tante incognite; Sampdoria, pazza idea Insigne per l'attacco: contatti in corso; Insigne adesso diventa un’opzione concreta per una nobile decaduta: c’è l’offerta della Samp.

Lorenzo Insigne riparte dalla Sampdoria: l'ex Napoli atteso domani a Genova per la firmaLorenzo Insigne riparte. Ancora una volta. E dopo l'ultima esperienza a Pescara lo farà alla Sampdoria, già negli anni precedenti terra ... msn.com

Insigne riparte dalla Serie B: addio Pescara, c'è la Sampdoria. I dettagli dell'affareInsigne ha scelto. Il futuro sarà ancora in Serie B, ma questa volta con la maglia della Sampdoria, dopo quattro mesi al Pescara ... msn.com