Lorenzo Insigne ha firmato un contratto annuale con la Sampdoria. L’accordo è stato raggiunto e l’attaccante, che ha terminato la sua esperienza al Pescara dopo la retrocessione in Lega Pro, si recherà mercoledì a Genova per firmare. La notizia è confermata da fonti di Sky Sport. Insigne si trasferisce quindi in una nuova squadra dopo aver lasciato il club precedente.

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Sampdoria. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante, che ha appena concluso la sua esperienza al Pescara dopo la retrocessione del club in Lega Pro, è atteso mercoledì a Genova per firmare con la società. In panchina troverà Bernardo Corradi. Per il classe 1991 sarebbe pronto un contratto annuale con opzione per un’altra stagione al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze. L’ ingaggio potrebbe arrivare a mezzo milione di euro. Nella stagione appena conclusa, durante la permanenza al Pescara Insigne ha totalizzato 5 reti e 3 assist. L’avventura in Abruzzo è però terminata nelle polemiche dopo che l’attaccante non ha calciato un rigore nella sfida con il Padova, decisiva per la salvezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Insigne alla Sampdoria, trovato l’accordo per un contratto annuale

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