Mosca ha continuato a lanciare missili balistici e armi di precisione contro l’Ucraina, colpendo impianti considerati strategici. Le forze russe hanno inviato nuovi attacchi, che hanno attraversato le difese aeree ucraine senza essere completamente intercettati. Non si registrano, al momento, informazioni su eventuali danni o vittime. La serie di attacchi sembra proseguire senza interruzioni, evidenziando la presenza costante di missili russi nel territorio ucraino.

I missili balistici e le armi di precisione russe non sono mai terminati; al contrario, bucano gli schemi di difesa aerea dell’Ucraina e colpiscono impianti critici. Il problema è sempre lo stesso: l’assenza di missili intercettori come i Patriot, dei quali Volodymyr Zelensky vorrebbe ottenere la licenza di produzione dagli Stati Uniti. Ma fino a quando le munizioni e i sistemi d’arma non verranno forniti e rischierati, le ondate di missili e droni russi continueranno a colpire Kiev e la regione circostante, scatenando la risposta ucraina che continua a colpire, con uguale successo, infrastrutture critiche russe in Crimea e nel territorio della Federazione Russa, oltre i limiti mai raggiunti prima. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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