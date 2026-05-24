Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, causando almeno un morto e più di 40 feriti. L’attacco è stato effettuato con missili balistici e segue un avviso ucraino di un possibile attacco russo come rappresaglia per un attacco precedente in Lugansk.

Un “attacco missilistico di massa” ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l’Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia per l’attacco al dormitorio a Lugansk. Secondo quanto riferito all’agenzia Tass dal Ministero russo per le Situazioni di emergenza, le operazioni di ricerca tra le macerie sono terminate e i soccorritori hanno recuperato tutti i corpi delle vittime. Il bilancio definitivo sarebbe di 21 morti e 42 feriti. “Le operazioni di ricerca a Starobilsk, nel luogo del crollo del dormitorio dell’Università Pedagogica di Luhansk, sono state completate. Tutti i corpi sono stati recuperati dalle macerie”, ha dichiarato il ministero russo citato dalla Tass. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Russia ha attaccato l’Ucraina con missili balistici su Kiev: almeno un morto e oltre 40 feriti

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Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli

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