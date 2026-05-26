Nelle ultime ore, sono stati segnalati attacchi con missili balistici e droni suicidi in diverse zone dell’Ucraina. Le forze di difesa riferiscono di aver abbattuto alcuni droni, mentre si registrano danni materiali in più località. Nessun dettaglio su vittime o responsabilità immediata. La situazione militare rimane tesa, con nuove azioni offensive segnalate sul fronte orientale. Le autorità continuano a monitorare gli sviluppi senza comunicare ulteriori dettagli sugli obiettivi degli attacchi.

Non la pace per il conflitto ucraino, ma una nuova escalation che vede da una parte le strategie della guerriglia portate al massimo livello d’efficacia, e dall’altra l’impiego di armi sempre più sofisticate, come fossero un monito per indicare ciò che potrebbe accadere se venissero superate ancora una volta le l inee rosse oltre le quali nessuno potrà evitare l’espandersi di un conflitto che ormai perdura da quattro lunghi anni, ai confini della Nato e sotto gli occhi dell’intera comunità internazionale che ieri ha ricevuto dal Cremlino un consiglio che non presagisce un allentamento della tensione: l’evacuazione di personale diplomatico e residenti stranieri dalla capitale ucraina, che è tornata e tornerà ad essere obiettivo dei bombardamenti russi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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