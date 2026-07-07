Insegnamento della religione cattolica sotto attacco | Snadir difende allo stremo questa disciplina
Alcune proposte di riforma scolastica prevedono di eliminare l'insegnamento della religione cattolica e di sostituirlo con materie come Scienze delle religioni o Antropologia delle culture. La discussione si concentra sulla possibilità di cambiare il curriculum attuale, con alcuni sostenitori che propongono di abolire l'IRC, mentre altri difendono la continuità della disciplina. La questione coinvolge il futuro di questa materia nelle scuole.
Il futuro dell'insegnamento della religione cattolica torna al centro del confronto scolastico. Alcune proposte vorrebbero sostituire l'IRC con materie come Scienze delle religioni o Antropologia delle culture. Il mondo cattolico e i sindacati di settore replicano con fermezza, difendendo il valore culturale ed educativo di una disciplina presente nella scuola pubblica.Insegnamento della religione cattolica: una materia culturaleLe Indicazioni Nazionali definiscono l'IRC come una disciplina a pieno titolo della scuola pubblica, con valore storico, antropologico ed educativo. Non si tratta di un catechismo né di una lezione dogmatica. Come ricorda Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, «l'IRC non è un catechismo scolastico né una lezione dogmatica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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