Scienze delle religioni al posto dell’insegnamento di religione cattolica | la proposta che scuote la scuola

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una proposta propone di sostituire l'insegnamento di religione cattolica con un corso di scienze delle religioni. Attualmente, l'insegnamento, introdotto nel 1984, è confessionale e facoltativo. La discussione riguarda la possibilità di aggiornare l’offerta formativa per rispondere alle trasformazioni sociali e culturali. La questione divide tra chi sostiene un approccio più inclusivo e chi difende la tradizione religiosa come parte del percorso scolastico. La decisione finale potrebbe incidere sul modello di educazione religiosa nelle scuole.

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La scuola si trova davanti a un bivio. Da una parte, un insegnamento della Religione cattolica concepito nel 1984, confessionale e facoltativo, che appare sempre più inadeguato a leggere la complessità di una società profondamente mutata. Dall’altra, la prospettiva di una nuova disciplina, obbligatoria e non confessionale, capace di restituire al fatto religioso la sua piena dignità culturale e formativa. Il testo, che ha già iniziato a circolare negli ambienti accademici e scolastici, non è un semplice esercizio teorico. Nasce dall’esperienza concreta di chi vive la scuola e ne osserva le trasformazioni. E arriva, significativamente, dall’interno del mondo cattolico, segnale che la richiesta di cambiamento non è più solo una rivendicazione esterna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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