Attacco in pieno giorno a Campogialli | 18 pecore uccise allevatori allo stremo

Un nuovo attacco di lupo ha colpito Campogialli durante le ore diurne, causando la morte di 18 pecore. L'incidente si è verificato in un'area dove gli allevatori si organizzano con vari mezzi di trasporto per raggiungere i propri greggi, che sono stati colpiti senza rispetto degli orari notturni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli allevatori locali, che si trovano a gestire le conseguenze di ripetuti episodi simili.

CAMPOGIALLI – C’è chi prende l’auto, chi il treno e chi, evidentemente, preferisce puntare dritto al gregge più vicino: il lupo torna a colpire a Campogialli e lo fa in pieno giorno, senza più neanche la cortesia di aspettare il buio. A farne le spese, ancora una volta, l’azienda agricola di Egidio Marcia: 18 pecore tra morte e ferite dopo un attacco che, più che un episodio isolato, sembra ormai parte di una routine fin troppo consolidata. Il dettaglio che colpisce – oltre alla conta degli animali – è la dinamica: tutto alla luce del sole, a pochi passi dalle abitazioni. “Siamo allo stremo – racconta Marcia – perché qui non si tratta più di eventi eccezionali ma di una normalità che non possiamo sostenere.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Attacco in pieno giorno a Campogialli: 18 pecore uccise, allevatori allo stremo Notizie correlate Lupo, Coldiretti: nuova strage in pieno giorno a Campogialli, allevatori allo stremoArezzo, 4 maggio 2026 – Il lupo colpisce ancora, e lo fa nell’Azienda Agricola di Edigio Marcia che torna a contare i danni di un attacco brutale... Attacco aereo su Kiev in pieno giorno: esplosioni nel centro della cittàABBONATI A DAYITALIANEWS Raid con droni e missili sulla capitale ucraina Diversi boati sono stati avvertiti questa mattina nel centro di Kiev,...