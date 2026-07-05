Fast Forever | Vin Diesel annuncia l’inizio delle riprese del capitolo finale

Vin Diesel ha annunciato l’avvio delle riprese di Fast Forever, il capitolo finale della saga Fast & Furious. La conferma è arrivata dal protagonista e produttore del film. La produzione è iniziata recentemente, segnando la conclusione di un percorso di 25 anni iniziato con il primo film della serie. La notizia è stata condivisa pubblicamente dall’attore, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul cast.

Vin Diesel è tornato saldamente al posto di guida per l’ultimo, attesissimo capitolo della celebre saga Fast & Furious. A ben 25 anni dal debutto del franchise, la star e produttore della saga ha rivelato che la produzione di Fast Forever (questo il titolo attuale per Fast and Furious 11) è ufficialmente iniziata. Il film, che rappresenterà l’undicesimo e definitivo capitolo del franchise miliardario nato nel 2001, ha ora una data d’uscita fissata per il 17 marzo 2028. L’annuncio è arrivato direttamente dal set attraverso un video dietro le quinte pubblicato da Diesel sul suo profilo Instagram: “Sono sul set. La gente sta dando il massimo, abbiamo una troupe incredibile al lavoro”, ha dichiarato l’attore visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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