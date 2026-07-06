Durante una partita contro l’Inghilterra, Santiago Gimenez si è infortunato ed è stato sostituito. È stato diagnosticato una distorsione alla caviglia destra. L’attaccante del club rossonero rimarrà fuori dal campo per circa due mesi. La società ha comunicato che Gimenez dovrà seguire un percorso di recupero e riabilitazione, senza specificare ulteriori dettagli.

Brutte notizie in casa Milan, Santiago Gimenez è stato costretto a uscire durante la gara contro l’Inghilterra a causa di una distorsione della caviglia destra. Il messicano ha sostenuto gli esami strumentali, che hanno escluso fratture. Il classe 2001, dovrà restare ai box per circa due mesi. I rossoneri di Amorim dovranno fare a meno di Santiago Gimenez per l’inizio della stagione, ma potranno godersi a pieno il nuovo acquisto: Goncalo Ramos, preso dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro, il calciatore più pagato nella storia del Milan. Doppia tegola per Gimenez. Oltre all’infortunio, il Messico non è riuscito ad imporsi contro l’inghilterra di Tuchel, che è riuscita ad uscire vittoriosa dallo stadio Azteca per 2-3. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Infortunio per Gimenez con il Messico: starà ai box per due mesi

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